香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英發表任內最後一份施政報告中表示，安老事務委員會正進行《安老服務計劃方案》第3階段公眾參與活動。初步觀察顯示，公眾及持份者普遍認同「居家安老為本，院舍照顧為後援」的政策方針，並認為社區照顧服務應予以加強。《安老服務計劃方案》報告預期於今年第2季完成。

報告完成前，政府會不失時機地改善安老服務，特別是社區照顧服務， 包括邀請「關愛基金」考慮推行兩項試驗計劃，支援在公立醫院接受治療後離院的長者及身體機能有輕度缺損的長者。此外，政府正繼續推行獎券基金的第2階段「長者社區照顧服務券試驗計劃」，由去年10月起增加名額至合共3000張服務券。政府將在該計劃之下額外增加2000張服務券，以支援身體機能有中度或嚴重程度缺損的長者居家安老。

政府將繼續增加資助安老宿位， 並於今年第一季起推行「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」，以「錢跟人走」的模式，為有需要院舍住宿照顧服務的長者提供額外選擇。試驗計劃會在2017至2019年推出共3000張服務券。

政府將增加療養照顧補助金及照顧認知障礙症患者補助金的撥款，亦將透過獎券基金推行試驗計劃，在指定的安老院舍，為有特殊需要的住院長者提供所需的特別照顧服務。

政府亦會延續「廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃」3年，讓輪候入住資助護理安老宿位的長者，選擇入住由香港非政府機構分別在深圳和肇慶營辦的兩間安老院舍； 亦會在「廣東計劃」下再一次性在一年時間內豁免已經移居廣東省的合資格長者須在緊接申請日期前連續居港最少一年的規定，並推出「福建計劃」，向選擇移居福建省的合資格長者每月發放「高齡津貼」。