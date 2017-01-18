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行政長官梁振英發表任內最後一份《施政報告》，梁振英表示，扶貧、安老、助弱是本屆政府的施政重點。過去4年，扶貧工作有理念、有方向、有成效。本屆政府的扶貧理念，是鼓勵及支援有工作能力的人通過就業自力更生，並致力提供合理和可持續的社會福利制度。

本屆政府上任後馬上重設扶貧委員會，並公布首條官方「貧窮線」，為貧窮問題提供客觀數據和建立共識的基礎。數據每年更新，以便與全社會一同檢視扶貧措施的成效。

過去4年多，扶貧工作有兩大目標，一是優化社會保障計劃，二是鼓勵通過工作自力更生。政府優先處理長者貧窮和在職貧窮，並且正視基層青年的向上流動，以及殘疾人士和少數族裔等群體的融合問題。針對長者貧窮和在職貧窮問題，政府在短短4年間推出「長者生活津貼」和「低收入在職家庭津貼」兩個全新的支援計劃。除經濟援助外，政府亦重視為弱勢社群提供適切到位的服務。

少數族裔要融入社會，首要是學好中文。政府兩年前在中小學開始實施「中國語文課程第二語言學習架構」。由下一個學年開始，政府將向每間錄取8名或以上非華語學生的合資格幼稚園增撥資源，協助非華語學生打好中文基礎。

過去數年，政府積極促進殘疾人士就業。除了鼓勵僱主聘用更多殘疾人士外，還外購非政府社福機構的服務，加強殘疾求職人士的輔導支援，以及透過「關愛基金」鼓勵殘疾人士就業，和加強對照顧者的支援。「傷殘津貼」檢討亦已完成，政府正逐步落實相關的改善措施。

2015年年底，政府推行為期兩年的到校學前康復服務試驗計劃，讓約2900名有特殊需要的兒童，在就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心接受訓練。政府已預留每年4.6億元經常開支，讓計劃完結後納入政府的恒常資助，並且分階段提供7000個名額，以消減輪候時間為目標。

現屆政府在扶貧、安老、助弱力度之大，可見於開支的增幅。本年度，政府在社會福利的經常開支預算為662億元，較4年前增加了55%。持續努力見效，2015年的貧窮人口為97萬人，連續3年低於100萬，在職住戶的貧窮率更是自2009年有數據以來的新低。令人欣慰的是市民的自力更生精神，領取失業綜援的個案連續87個月下跌，比高峰期下降約七成，是近20年來的新低。

自2011年成立至今，「關愛基金」已先後推出36個援助項目，總承擔額超過70億元，惠及約147萬人次。政府會在未來一年邀請「關愛基金」推行多個新項目。

梁振英表示，相信本屆政府已為未來的扶貧工作奠下基礎，扶貧是長遠的承擔，社會必須堅持下去。