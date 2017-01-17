香港財經

行政長官梁振英於《施政報告》表示，金融發展局(金發局)在過去4年，滙集專家意見，發表了26份報告書，提出一系列對香港金融市場及金融服務業持續發展的建議。特區政府將積極研究有關稅務、法規及人才發展等方面建議，並落實可行措施。

他表示，會繼續向金發局提供所需資源，並全力支持金發局的工作。

他稱，香港貿易發展局(貿發局)在全球各地設有辦事處，有廣泛的國內外網絡及豐富的推廣經驗，決定請貿發局和金發局和業界協作，在外地加強推廣金融服務業。