香港財經

行政長官梁振英發表任內最後一份施政報告，他表示，商業及其他經濟用地方面，本財政年度政府賣地可提供55.5萬平方米樓面面積，超過前4個財政年度的總和。

九龍東的供應持續增加，現時的商業樓面已超過230萬平方米，預計可再提供約470萬平方米。

中長期方面，政府決心盡快推展各項大型項目，包括落實新發展區和新市鎮擴展計劃，重點是古洞北和粉嶺北、東涌、洪水橋及元朗南，提供更多房屋、社區設施、公共空間和經濟用地。預計這些發展可於2023年至2038年間，提供接近20萬個房屋單位、超過860萬平方米工商業樓面。潛在的鐵路物業發展項目也可提供超過2.1萬個住宅單位。

他表示，在新發展區和新市鎮擴展計劃上，古洞北和粉嶺北新發展區已完成規劃及工程研究，通過法定規劃圖則，以及獲立法會批出前期工程撥款進行詳細設計，並已制訂新的補償及安置方案。這是90年代東涌之後，香港首個大型新市鎮發展，共可提供6萬個單位及84萬平方米工商業樓面，預計首批居民可於6年後入伙。

梁振英又指出，東涌新市鎮擴展是另一個中長期重點，法定規劃圖則亦已通過城市規劃委員會，可以提供4.94萬個單位，87.7萬平方米商業樓面。填海工程明年開展， 預計首批居民可於6年後入伙。

他透露，洪水橋新發展區的規劃及工程研究已完成，今年上半年開始制訂法定規劃圖則，可提供6.1萬個單位及637萬平方米工商業樓面。預計首批居民可於7年後入伙。元朗南發展的建議發展大綱圖正最後定稿，可以提供2.77萬個單位及59萬平方米工商業樓面，預計首批居民可於10年後入伙。

新發展區及新市鎮擴展上，將軍澳第137區有大規模發展房屋、商業及其他用途的潛力，規劃及工程研究已於去年底展開。

另外，他表示，港鐵小蠔灣車廠的法定規劃程序將於本年度開展，可於中長期提供不少於1.4萬個住宅單位。西鐵八鄉車廠上蓋中長期可提供6000個單位。政府將繼續與港鐵公司探討發展其他鐵路用地。