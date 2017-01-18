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今日 11:38 香港財經

【施政報告】港初創企業發展蓬勃 數目按年增25%

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行政長官梁振英表示，香港的初創企業發展蓬勃，去年有近2000間，較2015年增長25%，其中有35%創業家來自香港以外。商辦的企業孵化器及共用工作空間亦已增加至超過40間。

梁振英稱，在去年《施政報告》宣布成立20億元的「創科創投基金」，邀請合資格的風險投資基金為合作夥伴，與政府共同投資香港的科技初創企業。該基金在今年年中開始營運。另外，政府亦已透過「大學科技初創企業資助計劃」，資助6所本地大學的團隊成立超過120間科技初創企業，轉化研發成果。

梁振英指出，科學園和數碼港也分別成立基金，投資於科技初創企業，並提高培育計劃的名額。為進一步支援香港創科生態圈的發展，政府支持香港科技園公司在科學園旁邊興建一座「創新斗室」，提供靈活設計的住宿單位，配以共用工作空間等設施，租予科學園內的培育公司或初創企業的人員，或園區內其他公司的外地科研人才。科技園公司正就此進行詳細研究，爭取3年後落成。

梁振英又稱，科學園正在擴建，3年後落成，將科學園的總樓面面積增加至40多萬平方米。

梁振英表示，為推動「再工業化」，政府正籌備在將軍澳工業邨興建數據技術中心及先進製造業中心，分別在3年後及5年後落成。

此外，政府已在兩個月前推出「科技券計劃」，資助中小企利用科技提高生產力或升級轉型。

梁振英說，香港「再工業化」進程中的優勢產業包括生物科技、大數據、物聯網、人工智能、智慧城市等。創科局、投資推廣署及各地的經貿辦會主動爭取相關企業來港。

梁振英指出，政府會與生產力促進局成立「知創空間」，分享實用技術和技能，推動轉化科技創意為工業設計或產品，支援本港的初創文化及「再工業化」。

政府已預留大面積用地，包括在蓮塘/香園圍口岸附近一幅超過50公頃的土地，供創科，括科學園及工業邨及其他新興產業或工業之用，亦會建議科學園用好大埔、元朗和將軍澳工業邨內可發展的土地。

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