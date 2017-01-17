香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英表示，創新及科技不是口號，而是提高香港經濟和社會發展速度的新動力。香港的創科應用，多方面明顯落後於中國內地。

自從創新及科技局成立以來，過去一年，香港的創科氛圍顯著提升，世界頂級科研機構相繼在香港落戶：麻省理工學院在香港成立了首個國外創新中心；瑞典卡羅琳醫學院在科學園成立該院200年歷史以來的首間國外研究中心；中國科學院的廣州生物醫藥與健康研究院，宣布在科學園設立「廣州香港幹細胞及再生醫學研究中心」；阿里巴巴集團啓動10億元的「香港創業者基金」；紅杉資本亦牽頭成立一個「香港X科技創業平台」，提供資金支持早期探索及天使階段的項目。

他稱，兩星期前，特區政府和深圳市政府簽訂合作備忘錄，在香港落馬洲河套地區發展「港深創新及科技園」，土地面積是科學園的4倍。

梁振英指出，政府大力投放180億元，以完善香港的創科生態系統，推動「再工業化」、資助大學進行中游及應用研究、資助業界利用科技升級轉型，以及扶助初創企業發展等各種新措施。

梁振英稱，香港要成功推動創科事業，提供土地及樓房等硬件僅是必要條件，而非全部條件。面向競爭對手，香港必須考慮如何提升整體競爭力，包括提供稅務和財務優惠，及其他政策支援措施，吸引本港及國內外創科企業。

梁振英又表示，政府將會要求大學進行更多符合香港需要、具影響力及可轉化作應用的研究項目，以配合產業發展及「再工業化」。就此，政府會要求大學教育資助委員會於一年內完成檢討研究經費的分配方法，加入研究影響、知識及科技轉移成效等評審準則。

梁振英稱，政府亦會透過教資會要求大學於半年內優化其知識及科技轉移計劃，加強知識轉移辦公室的功能，以統籌及轉化研究成果。大學優化計劃後應盡快實施，教資會及創科局將持續檢視實施情況，作為撥款的準則之一。

梁振英又指出，20億元的「院校中游研發計劃」已接受申請，鼓勵大學進行更多應用研究，供下游研究或產品開發。