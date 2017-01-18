香港財經

行政長官梁振英發表任內最後一份施政報告，梁振英表示，檢討現有土地用途和適度增加發展密度，是短中期的有效辦法。上任以來，在《施政報告》中公布多項增加土地供應的措施，涉及共約190幅具房屋發展潛力用地。截至1月中，接近一半，即93幅已完成改劃或撥作房屋發展，另外21幅亦已開始改劃。

此外，透過持續進行的土地用途檢討工作，加上進一步物色到的有房屋發展潛力用地，預計有額外25幅，只要及時修訂有關法定圖則並完成程序，當中大部分可於2019/20至2023/24年這5個財政年度撥作房屋發展用途， 可興建超過6萬個單位，其中超過八成為公營房屋。

密度方面，由2012年中至去年底，城市規劃委員會已批准44幅房屋用地的放寬密度申請，增加約8640個單位。

啓德發展區及其他市區發展上，政府剛完成進一步增加啓德發展區內發展密度及優化用地規劃的檢討，兩階段合共增加約1.6萬個住宅單位和約40萬平方米商業樓面面積。政府繼續推展「飛躍啓德」計劃兩項相關規劃及工程研究，將在今年內就跑道末端的設計大綱和觀塘行動區的初步發展建議諮詢公眾。

本屆政府亦落實了鑽石山前大磡村寮屋區、安達臣道石礦場及前茶果嶺高嶺土礦場的發展計劃，合共提供近1.6萬個房屋單位。

另外，市區重建局去年首次在土瓜灣的重建項目引入全面及小社區發展模式，為社區做好整體規劃，提升環境質素及改善道路網絡。在重建的同時，亦必須尋求具效益的方法，解決樓宇老化問題。

市建局計劃以油麻地及旺角作為試點，展開地區規劃研究，探討如何能提升該區目前的土地使用效益及重建的發展潛力。市建局會同步進行樓宇復修策略研究，制定適切及可持續的樓宇復修策略，延長樓宇的壽命，並探討「改造重設」作為樓宇復修方案的可行性。