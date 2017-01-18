香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英於《施政報告》中表示，政府十分重視行政立法關係，爭取與各派別議員合作。

他表示，市民亦期望行政立法各司其職，為掌握香港的社會和經濟發展共同努力，避免蹉跎歲月、坐失良機。