香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英表示，「一帶一路」沿線地區對專業服務需求殷切。去年《施政報告》提出的2億元「專業服務協進支援計劃」，已於兩個月前推出，支援專業界面向外地市場的交流、推廣和合作。香港可配合「一帶一路」倡議，為沿線國家提供培訓。

梁振英稱，港鐵學院正與幾個國家的鐵路營運者初步探討。機管局成立的「香港國際航空學院」，於上月與法國國立民用航空學院簽訂協議，合作培訓本地及區內的航空專才。特區政府亦準備為沿線國家訪港官員安排有關特區政府運作的講座或短期培訓，促進合作。

他又指出，為了促進香港與沿線國家的合作交流，政府將審視放寬對相關國家的就業、求學、旅遊等的簽證要求。就此，政府已與白俄羅斯就雙方的互免簽證安排達成共識，並計劃放寬柬埔寨簽證安排。

梁振英稱，政府會繼續推動教育合作和交流，讓香港學生了解沿線國家，促進民心相通。新措施包括更新或微調中小學課程及製作適用教材、增加學生學習外語的機會，增加本年到內地「絲綢之路」沿線的學生交流團名額至5600名，並透過優質教育基金推動學生到內地及沿線國家交流。

梁振英又稱，政府於本學年起增設「一帶一路印尼獎學金」，下學年將會有兩個以私人捐款設立的馬來西亞及泰國「一帶一路」獎學金。

青年交流方面，民政事務局與公民教育委員會於去年試辦「『一帶一路』交流資助計劃」，資助本港青年到沿線國家

交流。

文化方面，政府會透過本地和海外的表演、展覽、研討會和論壇等活動，推廣香港的多元藝術及文化，並促進內地通過香港與沿線國家的民心相通，也會繼續加強與沿線國家的體育交流和合作。