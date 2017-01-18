香港財經 時事脈搏

行政長官梁振英在《施政報告》中表示，政府繼續全力支持「一帶一路」倡議， 憑着「一國兩制」及其他優勢，充分發揮「超級聯繫人」作用，並配合國家和內地企業走出去的策略，為青年人創造機會，也為未來幾十年的社會和經濟發展添加動力。

梁振英指出，去年委任「一帶一路」專員，主理「一帶一路」辦公室的工作， 就制定和執行「一帶一路」策略提供建議和意見，以及聯繫政府各部門和社會各界，加緊用好香港在「一帶一路」倡議下的新發展機遇。政府早前審視了「一帶一路」辦公室的工作和現時的架構，認為需要加強人手和資源，包括開設首長級和其他常額職位，以確保辦公室可以更有效和持續地推展「一帶一路」的工作。

他稱，過去一年與主要官員以及駐外的經貿辦、貿發局和投資推廣署也積極推廣。政府將在今年9月再次與貿發局舉辦「一帶一路」高峰論壇，貿發局亦會繼續在其主辦的研討會和博覽會中加入「一帶一路」環節。

梁振英說，中央政府將在今年5月在北京舉辦一個自「一帶一路」倡議提出以來最高層次的國際合作高峰論壇。論壇將突出「一帶一路」建設工作的成果，特區政府現正籌備參加。

梁振英又表示，世界各國正加大國內或跨國基建投資，工程金額數以千億美元，特區政府正與國家部委商討如何合作參與這些工程項目。