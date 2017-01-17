香港財經

業務涵蓋人力資源及養老等的諮詢機構美世調查顯示，本港企業對強積金服務供應商不滿程度有所上升，對供應商不滿的受訪企業由2013年調查的23%上升至去年調查的33%，主要是不滿基金收費太貴及投資表現未如理想。但美世投資諮詢業務部總經理(香港、中國及韓國)王玉麟指出，雖然僱主對供應商不滿有所增加，惟轉換供應商的情況不多。

王玉麟指出，儘管過去數年強積金收費有所下調，但僱主對收費的滿意度未有上升，亦不滿回報表現，主要是僱主對收費及回報的了解不多。由於不同基金有不同收費及表現，以港股基金為例，過去10年，回報最低僅3%，最高為9%，每年相差可達6%，收費最低開支比率有低至0.6至0.7%，亦有高達2%，當僱主了解基金表現可以相去甚遠，便會明白「只要找到回報好的基金，收費平貴並不重要」。

儘管今次調查未有包括轉換供應商的問題，他指出，其他調查顯示，轉換強積金計劃的做法並不流行，包括俗稱半自由行的僱員自選計劃推出後，資產轉換仍少於10%，相信要進一步加強有關的教育及整體的資訊。

另外，調查顯示，在採用強積金企業中，超過一半為僱員在強制性供款以外有額外供款，但僱主及僱員平均總供款只有僱員薪金的12%，與應將人工三成至四成半撥作退休儲蓄的「理想」水平有一大距離。