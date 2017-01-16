香港財經

行政長官梁振英表示，去年英國脫歐及美國選出新總統，環球經濟至今仍在適應，但香港的經濟及金融市場仍然堅實，全民就業及低通脹，中國仍然是全球其中增長最強及支持自由貿易的經濟體。香港將把握「一國兩制」及「一帶一路」帶來的機遇，發揮「超級連絡人」的作用。

梁振英在亞洲金融論壇上指出，「一國兩制」使香港成為一個超級連接者，其優勢在於聯結中國內地和世界各國。未來香港要進一步配合「一帶一路」戰略，進一步運用好香港的金融優勢，成為世界重要的金融橋頭堡、金融樞紐城市。

梁振英表示， 「深港通」已成為一個進一步驅動香港經濟、驅動深圳經濟，以及廣大內地經濟發展的非常重要的基石。香港在前行過程中將會有更多優勢獲取，雖然全球經濟發展前景依然不太明朗，世界經濟發展動力依然不足，未來全球化，包括在自由貿易等方面的一些做法仍然會有很多需要調整和需要改進的餘地，但香港顯然在這方面有很多優勢，包括通貨膨脹率比較低，勞動力素質比較高，科學技術運用領域比較廣，而且金融領域應用的速度、創新應用速度比其他地區快，因此可以成為自由貿易橋頭堡。

梁振英又指出，香港是世界最大的離岸人民幣市場，所處理的人民幣離岸交易量佔世界交易量的70%。IMF已經完成人民幣入籃計劃，未來顯然人民幣計算權重將得到進一步提升，香港金融連接者角色勢必進一步突顯。香港也將成為在「一帶一路」發展框架下全方位的金融服務提供者、金融服務中心城市。