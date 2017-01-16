港股直擊 香港財經

長實地產(01113)、長江基建(01038)及電能實業(00006)合組財團收購澳洲配氣及配電商DUET集團，按每股作價3澳元計，預計涉及權益價值74.08億澳元(約424.48億港元)，交易有待取得澳洲外國投資審查委員會(AFIRB)批准、DUET股東同意。

合資公司暫由長實全資擁有，待長建、電能獨立股東批准後，長建將認購40%權益，電能將認購20%權益，長實仍持有其餘40%。

長實副董事總經理兼長建副主席葉德銓表示，能源配送為長建及電能主業，長實可參與好好彩，符合長和主席李嘉誠早前指要盡量賺錢、外國賺錢回港派息的方針。葉德銓稱，長建和電能均難以獨資完成是次交易，而兩者合作則會引申關聯交易問題，長和系重組後長建由長和(00001)持股，故長實可以做到是次交易。

葉德銓強調，就算長建及電能不通過方案，要由長實全資參與，DUET連同長實同早前收購的飛機租賃業務，仍佔長實總資產少於20%，地產仍是主業。「唔需要定(非地產業務佔幾多)，時勢成日都轉，綁死咗點得啫，最緊要賺到錢。」

長和副董事總經理兼長建董事總經理甘慶林表示，是次交易的投資回報要求與以往一樣，要回報穩及可觀，經盡職審查後，DUET完全符合條件。與澳洲方面已有多個月洽商，有信心可獲批，按一般程序估計今年5月可完全交易。

至於電能擬派特別息，葉德銓稱，股東及投資者均反映想要派息，是次交易「又有獎金又有獎品，希望大家開心。」問及是否以派息誘使股東支持交易，他稱，「股東獎金一定拿到，獎品股東可以投反對票，唔緊要(相干)嫁。」

電能表示，董事局將於本月26日考慮會否派發特別股息，每股5元。