香港財經

標準工時委員會主席梁智鴻表示，有信心在本月底向政府提交具方向性的報告，但未來仍有兩個會議，現階段未有其他消息交代。

他指出，報告包括很多考慮，例如僱員關注的超時工作欠補水或補水不足，以及規管合約工時，社會已經有共識，而勞工界亦沒有直接反對，期望本屆政府可落實相關政策。

另外，被問及由張建宗署任政務司司長職務會否影響工作，梁智鴻表示，張建宗是一位好能幹的人，而自己的責任是提交報告，希望今屆政府能就標準工時有方向，至於最終如何決定是政府的事。