香港財經

國際貨幣基金組織(IMF)表示，香港經濟有三項主要風險。首先，中國內地經濟聯繫日益加強，內地增長前景變化會影響到香港的金融與實體經濟環節。此外，龐大且與環球融合的金融業及貨幣發行局制度，令香港較易受到美國形勢及環球市場波動所影響。物業市場亦是另一個下行風險的來源。

不過，IMF稱，在強大的緩衝空間下，只要息口一如預期溫和上升，以及及內地經濟能有序地過渡至可持續增長方向，上述風險是可受控，並不會對香港的經濟造成不利影響。

IMF指出，短期而言，產出缺口顯著而持續、外圍環境艱難及自動穩定機制薄弱，香港應實施進一步財政刺激方案，並按照經濟復甦情況而撤消。在2016至2017年度財政預算中所制定的提振措施乃適當之舉，但若力度最終不足而增長仍然疲弱，便有需要下一個財政年度加推刺激方案。

在長遠的財政挑戰方面，IMF稱，當局及早實施2014年長遠財政計劃報告的建議，包括檢視及重訂政府支出的緩急優次，以推行有助刺激勞動人口參與及經濟增長的措施、增加收入及做好資產管理，將有助減低人口老化對財政造成的影響。當局或需要推行有助擴闊稅基的措施。

IMF指出，中期而言，政府致力在整體支出增長與經濟增長之間保持平衡是恰當之舉，同時，亦應及早採取行動以緩解結構性赤字的問題。雖然在經濟調整期時動用財政儲備是可行的，但理想的做法是保持穩健的財政緩衝以應付負面衝擊、提供逆周期財政政策所需的空間及維持公眾的信心。

物業市場措施方面，IMF稱，目前實施的宏觀審慎監管措施已有效遏止金融體系承受資產價格上升的風險，當中按揭成數及供款與入息比率的措施應維持不變。印花稅可以有效遏抑樓市價格暴漲及炒賣，但它們的水平愈高，其對市場的扭曲將愈加明顯，因此當市道轉向令樓價下行及炒賣壓力減低時，當局應撤回有關措施。

IMF指出，當局加快推行增加房屋供應的計劃和相關程序、推出用地及提前落實公共投資將會帶來雙贏局面，既可處理房屋問題，亦可在增長疲弱時期刺激經濟。