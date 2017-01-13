香港財經

國際貨幣基金會(IMF)執行董事會總結與香港2016年第四條磋商討論，IMF表示，由於全球貿易環境偏弱及來自中國內地的訪港旅客人次減少，預計香港2016年的經濟增長減慢至1.5%。

IMF預計，今年經濟增幅可望稍升至約2%，其中在穩定的勞工市場支持下，私人消費會繼續成為經濟增長的主要動力。經常賬餘額維持於本地生產總值3%以下，而隨着全球經濟復甦，中期而言預計會回升至約3.5%。

IMF指出，面對更具挑戰的外圍環境，包括美國息口周期趨升、全球貿易增長呆滯及中國內地經濟重新平衡，香港經濟增長步伐或會較為緩慢。長遠而言，人口老化壓力可能削弱結構性財政狀況，因此當局有需要作出財政規劃以緩減跌幅，並處理房屋供應短缺的問題。

IMF表示，香港受惠於審慎的財政政策及健全的金融體系監管，已建立強大的緩衝機制以應對較為不利的環境。財政儲備達本地生產總值的35%，相等於23個月的政府開支，國際投資頭寸淨值相當於本地生產總值的3.55倍。銀行資本充裕，遠高於《巴塞爾協定三》水平，流動性覆蓋及穩定資金的使用均有所增加。

IMF續稱，香港作為一個與環球金融服務融合的細小開放型經濟體系，聯繫滙率制度提供可靠的基石以應對龐大跨境資金流的影響，聯滙制度仍為最適合香港的制度。