香港財經

香港投資基金公會發表調查顯示，2016年首11個月，基金淨銷售額按年升20%至42億美元。不過，由於市場存在不少不確定性，總銷售額按年跌10%至623億美元。

基金公會主席柏智偉表示，在超低息環境及溫和通脹的背景下，投資者追求能提求穩定收益及現金流的投資產品。加上市場對環球經濟前景的憂慮、商品市場的波動，以及英國「脫歐」和美國大選帶來的不確定性，令投資者對高風險資產的興趣欠奉。

股票基金的銷情在2016年大部分時間均乏善可陳，首11個月錄得79億美元淨流出，與2015年74億美元淨流入大相逕庭。其中，「歐洲股票基金」及「亞洲地區股票基金」分別流出34億及12億美元。2016年總銷售額更跌62%至163億美元，惟年中開始漸見改善，每月淨流出逐步減少。

債券基金方面，首11個月吸納了118億美元淨流入，較2015年同期的30億美元淨流出大幅改善。不過，債券基金在10月淨流入跌至8.7億美元，11月在年內首次錄得淨流出4.7億美元，主要由於美國大選及美聯儲會議影響。

柏智偉認為，受通脹預期升溫，及美聯儲加息周期影響，預計投資者將重拾對股票相關產品的興趣，資金將由債券轉至股票。

另外，公會對2017年股票回報持續樂觀，但年內歐洲多國選舉、英國「脫歐」程序啟動，及美國新政府政策落實將帶來地緣政治風險。