港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股造好，不過港股連升5日、累升800點後，今早反覆回吐，半日波幅120點。另外，濠賭股表現落後，而今日上市的5隻新股上午全線造好。

恒指高開21點，甫開曾倒跌51點，其後再拗腰升36點，見22971點，再創去年12月8日以來、逾一個月新高，半日收市前沽壓轉強，曾挫84點，見22850點半日低。恒指中午收報22872點，跌62點或0.3%，收低於100天線(約22910點)，大市成交額341.67億元。

國企指數報9734點，升不足1點。

A股半日靠穩，滬指升0.2%；深指升0.05%。

藍籌股方面，騰訊(00700)昨日見兩個月高，半日回吐0.9%，拖低大市22點。另外，港交所(00388)跌1.1%；中電(00002)跌1.3%；建行(00939)跌0.2%；領展(00823)跌1.2%。相反，新地(00016)升1%，暫時連升第10日；中移動(00941)和友邦(01299)升0.1%；中海外(00688)升1.3%；聯想集團(00992)升2.4%為表現最好藍籌。

焦點板塊

濠賭股：全線回吐，金沙中國(01928)跌2.2%為表現最差藍；銀娛(00027)跌1.9%；美高梅中國(02282)跌1.4%；永利澳門(01128)跌1.5%；新濠國際(00200)跌2.5%；澳博(00880)跌2.4%。

新股：5隻新股今日上市，慕容控股(01575)半日收報1.52元，較招股價1.05元，高44.8%；億仕登控股(01656)中午收報1.33元，較招股價1.25元，高6.4%；九台農商銀行(06122)中午收報4.9元，較招股價4.56元，高7.5%；創業板縱橫遊控股(08069)收報0.88元，較招股價0.8元，高一成；樂嘉思控股(08415)收報0.88元，較配售價0.26元，高2.38倍。半新股方面，太平洋酒吧(08432)上市翌日急吐，半日跌14.8%；同樣昨日上市的煜榮集團(01536)曾創上市新低，半日跌3.8%；奧傳思維(08091)創上市新低，半日挫37.9%，為表現最差港股。

焦點股份

人保(01339)：股價跑輸，曾跌1.6%，半日跌0.3%報3.08元；財險(02328)亦曾跌近2%，半日跌1.3%，報12.06元。內地《財新網》昨日報道，人保集團總裁、副董事長王銀成，周一(９日)被有關部門帶走調查。

酷派集團(02369)：上午一度7.4%，見0.87元逾一個月高，半日升3.7%，成交額逾5000萬元。樂視創始人賈躍亭接受《騰訊財經》專訪，表示未來幾個月內可以解決資金問題。

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