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今日 13:22 香港財經

致同:41%公司遵守港交所企業管治條文

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致同會計師事務所發表有關企業管治的調查報告，比較475家恒生綜合指數成分股公司的2015年度財務報表，調查顯示，41%公司完全遵守港交所企業管治守則的條文，較去年增加4個百分點。

此外對主要風險作概要描述的公司由去年的19%增加至今年的45%，其中以能源公司佔比最高，而最低的為服務業。

致同副管理合夥人夏其才相信，由於規管條例收緊，公司就2016年度財務報表應會更着眼要符合披露準則。他指出，中資金融公司包括國有銀行及券商等，也有長足改善。

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