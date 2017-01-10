香港財經

金管局副總裁余偉文於《匯思》撰文表示，進入後量寬時代，投資前景多變難測，外滙基金短期回報，包括季度或年度的回報，將受到更大的壓力甚至可能出現短期虧損，派息率或會進一步下調。

他指出，近年來外滙基金一個重大的策略是加快多元化投資的步伐，2009年開始透過「長期增長組合」投資另類資產，例如私募股權、海外物業等。通過市場和資產類別多元化投資，分散傳統市場和資產類別的風險，爭取較穩定、較高的長線回報。

他稱，過往「長期增長組合」的投資上限是外滙基金累計盈餘的三分之一，即約1800億元，但因應2200億元「未來基金」部分配置於長期資產的投資需要，這個組合還有增加空間。

他指出，「長期增長組合」自設立以來投資回報理想，但隨着愈來愈多投資者在另類資產尋寶，優質的投資機會日見僧多粥少，對回報率也構成壓力。因此金管局正積極探索新的投資領域，例如醫療保健、基礎建設、私募股權和信貸投資等。

除了「長期增長組合」，對於主要投資於傳統股票和債券的「投資組合」，也會不斷尋找多元化投資機會，包括適度減低流動性以換取較佳的長期回報。未來會進一步擴展「投資組合」的資產類別，增加對信貸資產(包括企業債及優質的資產抵押證券)、抵禦通脹的投資產品及新興市場的投資。

他強調，尋求較高回報的前提是絕不能以香港的貨幣和金融穩定作代價，因此必須力求審慎，嚴格管理和控制風險。

他又指出，受惠於2010年以前「投資組合」普遍較高的回報，過去數年間政府和這些法定機構收取的利息，每年達5%至6%。然而，隨着近年較低的投資回報開始被納入計算，2016年的派息率已下調至3.3%。