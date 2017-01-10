香港財經

對於保監處新推「GN16」指引，瑞士再保險經濟研究及諮詢部亞太區主管黃碩輝認為，指引為消費者帶來正面作用，令保險公司不會太進取，用過高的回報率吸引客戶，亦相信各保險公司的利率及產品價錢會趨於一致。

他又形容保險公司並非故意用複雜數字令大眾疑惑，惟業界對回報率未有統一計法，希望未來會尋求共識。

另外，內地客來港投保的限制一再收緊，他指出，內地客戶佔香港新造保險業務約三成左右，但相信政策不會令內地客「一刀切」完全流失。他又稱，香港保險公司懂得靈活變通，未來會開發更多其他產品，抵消有關影響。