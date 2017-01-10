訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:04 香港財經

瑞士再保:保監處新指引對消費者正面

對於保監處新推「GN16」指引，瑞士再保險經濟研究及諮詢部亞太區主管黃碩輝認為，指引為消費者帶來正面作用，令保險公司不會太進取，用過高的回報率吸引客戶，亦相信各保險公司的利率及產品價錢會趨於一致。

他又形容保險公司並非故意用複雜數字令大眾疑惑，惟業界對回報率未有統一計法，希望未來會尋求共識。

另外，內地客來港投保的限制一再收緊，他指出，內地客戶佔香港新造保險業務約三成左右，但相信政策不會令內地客「一刀切」完全流失。他又稱，香港保險公司懂得靈活變通，未來會開發更多其他產品，抵消有關影響。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。