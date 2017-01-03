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本港人民幣拆息續升，隔夜拆息飆至17厘以上，是逾3個月高；一個月及三個月拆息則創近一年新高。

據財資市場公會資料顯示，隔夜人民幣銀行同業拆息(Hibor)報17.7584厘，較上周五升4.95厘，是去年9月19日以來高位；一星期及兩星期拆息分別為14.536厘及14.3925厘。

至於一個月拆息則報13.013厘，較上日升1.16厘；三個月拆息報10.0175厘，較上日升0.89厘，兩者也創自去年1月以來高。

長息方面，半年期報8.297厘；一年期報7.2253厘。