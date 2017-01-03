訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:43 香港財經 中國財經

港隔夜人幣拆息飆至17厘樓上 創逾3個月高

放大圖片

本港人民幣拆息續升，隔夜拆息飆至17厘以上，是逾3個月高；一個月及三個月拆息則創近一年新高。

據財資市場公會資料顯示，隔夜人民幣銀行同業拆息(Hibor)報17.7584厘，較上周五升4.95厘，是去年9月19日以來高位；一星期及兩星期拆息分別為14.536厘及14.3925厘。

至於一個月拆息則報13.013厘，較上日升1.16厘；三個月拆息報10.0175厘，較上日升0.89厘，兩者也創自去年1月以來高。

長息方面，半年期報8.297厘；一年期報7.2253厘。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。