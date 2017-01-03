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今日 11:45 時事脈搏 香港財經

中國城市競爭力 香港不及上海排第二

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中國城市競爭力研究會公布，香港在2016年中國城市綜合競爭力排名中，連續4年落後上海排名第二，深圳、北京及廣州則分列第三至第五位。

有關研究對全國358個城市的綜合競爭力進行分析，涉及經濟、社會、文化形象等200多項指標。研究會會長桂強芳指，香港經濟去年繼續保持平穩增長，在全球範圍內仍顯現優勢，但港獨、社會內耗阻滯香港經濟增長速度。

此外，香港在中國最安全城市排名中位居榜首，拉薩、青島分列第二、三位。全球最佳旅遊城市中，香港則排名第14位，巴黎、倫敦和羅馬排前三位，北京位居第9位。

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