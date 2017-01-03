香港財經

房委會財政小組主席蘇偉文表示，為平衡基層市民對公屋的持續需求，及中低收入家庭的自住需求，供應目標將維持20萬公屋出租單位，以及8萬個資助出售單位。他指出，土地供應仍是限制公屋供應的主要原因，政府需要多管齊下增短中長期房屋供應，而房委會將會致力善用土地，增加公營房屋的供應，協助政府達到供應目標。

蘇偉文表示，房委會的現金及投資結餘將在未來數年持續下降，將會由去年3月底的570億元，到2021年3月下降至180億元，平均每年耗用約80億元，主要由於未來5年的公營房屋的建築量處於高水平，預期建築及營運成本上升，而租金水平假設維持不變。

房委會強調，未來5年有足夠資金以應付開支及推行公營房屋的工程，但長遠為達到建屋目標，房委會需要政府給予財政支援。而政府亦為房委會預留約740億元注資「房屋儲備金」。他表示，房委會將審慎檢視財政狀況和未來資金需要，政府會在適當時候向立法會財務委員會申請從「房屋儲備金」撥款，以支持房委會的房屋發展計劃。

投資策略方面，他指出，因美國利率上升，美元強勢，加上美國政策的不確定性，預期未來的投資回報將較溫和，房委會將堅守審慎及分散投資原則，並不時險討投資策略及財政狀況，確保有盈餘應付開支。

蘇偉文形容，房委會未來充滿挑戰，面對建築成本的攀升、建造業人力的承受力，以及財政狀況等問題，將會整合資源達成公營房屋發展計劃。