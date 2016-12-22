香港財經 時事脈搏

政府公布，再度委任怡和控股董事黎定基為亞太區經濟合作組織商貿諮詢理事會的中國香港代表，任期至明年年底。

政府亦再委任蘭桂坊集團主席盛智文，及新華集團主席蔡冠深為理事會的中國香港代表，任期至2018年年底；會德豐(00020)主席兼常務董事吳宗權則再被委任為中國香港替補代表，任期至2018年年底。

商務及經濟發展局局長蘇錦樑表示，十分感謝黎定基、盛智文、蔡冠深及吳宗權對理事會作出的貢獻，深信憑着他們豐富的營商經驗，定能有力地推動理事會的工作。