訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:26 香港財經 時事脈搏

盛智文等再獲委任亞太經合組織理事會香港代表

政府公布，再度委任怡和控股董事黎定基為亞太區經濟合作組織商貿諮詢理事會的中國香港代表，任期至明年年底。

政府亦再委任蘭桂坊集團主席盛智文，及新華集團主席蔡冠深為理事會的中國香港代表，任期至2018年年底；會德豐(00020)主席兼常務董事吳宗權則再被委任為中國香港替補代表，任期至2018年年底。

商務及經濟發展局局長蘇錦樑表示，十分感謝黎定基、盛智文、蔡冠深及吳宗權對理事會作出的貢獻，深信憑着他們豐富的營商經驗，定能有力地推動理事會的工作。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。