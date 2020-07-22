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特朗普:美國疫情可能變壞 民眾應戴口罩



路透統計，美國上周逾5200人死於新冠肺炎，按周增加5%，為連升第二周。總統特朗普出席白宮疫情發布會，稱美國疫情或進一步惡化，民眾應佩戴口罩。

蓬佩奧歡迎英國禁華為5G 轟華輸出疫情威脅別國



美卿蓬佩奧訪問英國，與首相約翰遜及外相藍韜文分別會晤。蓬佩奧歡迎英國決定禁止華為5G，並抨擊中國輸出新冠疫情、威脅別國領土等。此外，美國參議院報告指中國發展「數碼獨裁主義」，在全球實行監視及過濾資訊。

習近平:中國經濟穩定轉好 較預期佳



國家主席習近平主持召開企業家座談會稱，國內疫情防控取得重大成果，經濟發展呈穩定轉好，同走在世界前列，情況比預料好。

納指破頂倒插 道指收市升幅縮至159點



新冠疫苗研發早前傳出好消息，歐盟峰會就設立抗疫復甦基金也達共識，美股納指曾創即日新高，漲0.68%見10839點；道指最多升344點。不過疫情憂慮持續，加上中美關係緊張，納指反覆倒跌0.81%收市。道指尾段升幅縮窄至85點，收市仍漲159點或0.60%。標指尾段曾輕微轉跌，收市回升0.17%。銀行與油股表現亮麗；大型科網股受壓，蘋果與微軟回落1.3%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國共和黨領袖：支持新刺激計劃向民眾派錢，及增加援助小企業。

￭ 可口可樂第二季盈利按年減少31.76%。

￭ 聯合航空第二季虧損26億美元，多過預期，平均每日燒錢4000萬美元，第三季料改善。

￭ 洛歇馬丁第二季盈利按年升14.8%勝預測，調高全年預測。

￭ Snap第二季收入按年升17%勝預期；每日活躍用戶增17%遜估計，市後股價挫一成。

￭ TikTok：未來3年美國增聘1萬名僱員。

￭ 避險意欲降，美滙尾段挫0.66%，兌日圓跌0.43%。歐羅與英鎊兌美元同升約0.6%。

￭ 紐約期金價格升1.5%，每盎斯收報1843.9美元。

￭ 紐約期油漲2.82%，每桶收報41.96美元；布蘭特期油升2.4%。

￭ 美國起訴兩名中國黑客，涉竊取新冠疫苗等機密資料。

摩通:新經濟Call輪「價升Vol升」 阿里淨入最顯著



恒指公司下周一推恒生科技指數。摩通稱，周二新經濟股相關窩輪及牛熊證產品交投活躍，合稱「ATMX」的阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)相關資產輪證成交達72億元，較上日增約18%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25407點，較港低227點；騰訊(00700)低近1.8%。

￭ 恒指夜期收報25521點，低水115點。

￭ 麗豐控股(01125)預期全年轉錄虧損。

￭ 卜蜂國際(00043)盈喜，料半年溢利介乎3.1億至3.3億美元。

￭ IMAX China(01970)料半年按年轉虧3400萬至3600萬美元。

￭ 思捷(00330)大股東羅琪茵撤回罷免行政總裁要求。

￭ 葉氏化工(00408)分拆內地油墨業務A股於深交所上市的計劃獲港交所批准。

￭ 截至周二晚11時，警方元朗區票控96人涉違限聚令；拘5人包括立法會議員許智峯及多名區議員。