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東亞聯豐首席投資總監陳裕雄表示，中國股市處於長期升軌，A股及MSCI中國指數估值目前仍低於2006及2007年的歷史高位，又認為互聯網服務、上游電子零部件及周期性內需服務行業值得留意。

陳裕雄指出，投資A股與港股，選股上應更下功夫，着重於高增長行業的強勢股，即「強者愈強」的股份，因龍頭公司的運作及優勢，較中小型公司佳。他偏好消費、科技、醫療保健、房地產及個別工業股，但維持金融股偏低投資比重，尤其是銀行股，因大環境缺乏經濟復甦。

他又看好互聯網服務行業，原因是疫情爆發促使更多人由傳統經濟走向新經濟，上網購物並使用各種網上服務，令相關互聯網企業增長更快及需求更全面。上游電子零部件亦值得留意，因中美貿易糾紛加速了內地零部件的本地化過程，帶動內地零部件供應商的產品需求，使通訊設備及半導體行業間接得益，令技術成熟的企業進入供應鏈，尤其是台灣及A股上市的電子零部件股。至於內需服務行業之中，估值吸引且具經濟重啟概念的行業，如汽車及航空，亦可策略性部署，但需要耐性等待經濟復甦。

被問到會否認為下周一面世的恒生科技指數未來會取代恒指地位。陳裕雄認為，投資者不會因為美國有納指而不看標普500指數，而且經濟周期有上落，不會有一個行業永遠跑贏，故相信單一行業指數無法取代市場上的指標指數。