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香港實施《港區國安法》，台灣金管會表示，外資金融業正重新思考調整亞太布局，多家美國券商將擴展在台業務。

台灣金管會主委黃天牧接受外電專訪表示，《港區國安法》不僅牽動台商資金流，以美系證券商為首的數家外資券商，亦將擴展在台業務，並有新的國際銀行計劃到台灣設點，從中都看到外資金融業在重新思考調整亞太布局，並將台灣列為選項之一。

黃天牧指出，台灣金管會不以取代誰為目標，並不表示沒有野心，台灣的立場是提升市場競爭力，鬆綁法規，第一步能夠吸引台商的資金回台，後面也希望可以吸引亞洲的資金及人才，不只是香港。

他承認，香港的問題的確為台灣創造了機會，希望可吸引資金流和財富管理，並已就此作準備，包括原計劃在年底前開放境內企業開設國際金融業務分行(OBU)賬戶，會盡快提前落實，希望台商把賬戶都搬回台灣。

黃天牧亦擬把台灣的金融法規與國際接軌，爭取外資的青睞。他說，台股將設立「新創板」，現正與美國納斯特交易所(Nasdaq)商討合作意願，或可互相掛牌。台灣規劃中的新創板主要為新創產業與中小企業增加集資渠道，台灣科技產業鏈強勁，且生物科技發展不弱，都是新創板的機會。

此外，為讓外資更容易參與台灣資本市場，黃天牧表示，原先規劃上市櫃公司分4年、4階段實施重大訊息中英文同步公告，也可以檢討加速。