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中國電訊設備商華為意大利分公司主席Luigi De Vecchis表示，儘管無緣參與近期的5G網絡供應商招標，但華為將與意大利電訊(Telecom Italia)繼續合作，並尊重其商業決定。

Luigi De Vecchis認為，英國棄用華為5G設備是一個基於地緣政治、而非技術性因素考量的決定，有別於意大利電訊的決定。

他稱，尊重意大利電訊有關決定，指這是一項商業性、而非政治性的決定。雖然不能參與招標令人感到遺憾，但公司會繼續與其和沃達豐(Vodafone)等其他企業合作。