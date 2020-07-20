上證指數午後持續造好，現升逾2%。
上證指數現報3296點，升80點或2.52%，成交3550.11億元(人民幣‧下同)。
深成指現報13341點，升226點或1.73%，成交4162.92億元。
滬深300指數報4653點，升108點或2.39%；創業板指數報2673點，升11點或0.43%。
各板塊普遍上揚，水泥股升逾7%；金融股升逾5%；有色金屬股升逾4%；房地產、煤炭、鋼鐵股升逾3%；石油、化工、電力股升逾2%；釀酒股則跌逾1%。
今日 13:10 中國財經
上證指數午後持續造好，現升逾2%。
上證指數現報3296點，升80點或2.52%，成交3550.11億元(人民幣‧下同)。
深成指現報13341點，升226點或1.73%，成交4162.92億元。
滬深300指數報4653點，升108點或2.39%；創業板指數報2673點，升11點或0.43%。
各板塊普遍上揚，水泥股升逾7%；金融股升逾5%；有色金屬股升逾4%；房地產、煤炭、鋼鐵股升逾3%；石油、化工、電力股升逾2%；釀酒股則跌逾1%。
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