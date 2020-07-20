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今日 12:32 中國財經

支付寶推寵物險 開放鼻紋識別技術

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阿里巴巴(09988)旗下支付寶保險平台宣布，開放寵物鼻紋識別技術，並聯合大地保險、眾安保險(06060)將技術第一次應用於寵物保險。

這款「寵物險」目前可接受貓、狗兩大類寵物投保。平台將根據寵物鼻紋訊息，為寵物建立專屬電子檔案。刷鼻紋核實寵物身份就可一鍵完成理賠。

據悉，寵物鼻紋識別技術的識別成功率超過99%，未來還有望運用於城市寵物管理、寵物走失等場景。

支付寶保險財產險負責人王方認為，對很多人來說，寵物也是重要的家庭成員，為寵物買保險就像為家人買保險一樣重要，需求會愈來愈大。

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