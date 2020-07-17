中國財經

中國財政部最新數據顯示，財政收入狀況進一步改善，6月財政收入同比轉為正增長，為年內首次，稅收收入是主要貢獻因素，財政支出力度則繼續減弱，同比跌幅擴大至兩位數。

中國財政部公布，今年1至6月全國一般公共預算收入9.62萬億元(人民幣‧下同)，按年下跌10.8%；全國一般公共預算支出11.64萬億元，按年下降5.8%。前5月收入和支出按年分別跌13.6%和跌2.9%。

6月單月全國財政收入按年增長3.2%。

今年上半年全國稅收收入按年下降11.3%，非稅收入按年下降8%。