中國財經

外滙管理局表示，第二季以來人民幣滙率彈性增強，並且保持基本穩定。

外管局副局長、新聞發言人王春英表示，目前全球疫情和世界經濟形勢依然嚴峻復雜，不確定性因素較多；國內統籌疫情防控和復工復產取得重大階段性成果，第二季以來國民經濟逐步恢復，各類經濟指標出現邊際改善，人民幣滙率彈性增強並保持基本穩定。

她說，總的來看，上半年中國跨境資金流動總體穩定，外滙市場供求基本平衡，應對外部衝擊的能力明顯增強，未來4個方面積極因素將繼續發揮穩定外滙市場的基礎性作用。