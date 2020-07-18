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中國經濟實現「V形」反彈！國家統計局公布，第二季國內生產總值(GDP)增長3.2%，扭轉首季收縮6.8%的頹勢，也遠優於市場預期升2.4%。據初步核算，上半年GDP約45.66萬億元人民幣，以可比價格計算，按年下跌1.6%，惟國統局發言人稱，新冠肺炎疫情期間催生了很多新產業新業態新模式，為整體經濟繼續提供有力支撐，加上宏觀政策效應將進一步顯現，有信心下半年持續復甦。

中國疫情大致受控，得以率先走出危機，相比起來，美國經濟恢復之路充滿挑戰。美國疫情愈爆愈烈，市場對其經濟前景看法轉趨悲觀。美銀發表的7月份報告顯示，僅14%受訪基金經理認為美國經濟將「V彈」，較上月調查時下降4個百分點；約44%受訪者相信經濟會呈「U形」走勢；有30%則看到「W形」發展的可能，按月增加9個百分點。

美銀報告另一焦點，是美國科技和增長股好倉(Long US tech & growth)為「最擁擠交易」(most crowded trade)，因近四分三基金經理押注其中，屬2013年12月有紀錄以來最高比例。正所謂眾地莫企，意味投資科企風險極高。事實上，經過連月急升，逾七成基金經理評定美股已被高估(overvalued)，與此同時，這些大戶的現金持倉水平也回升0.2個百分點，至4.9%，或多或少反映他們對後市態度開始謹慎。

官方觀點也相當審慎。美國聯儲局周三(15日)發布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告指出，7月初幾乎全部轄區經濟活動都見回升，但表現仍遠遜疫情爆發前；由於無法肯定新冠肺炎大流行將肆虐多久，經濟前景續不明朗。儘管部分僱主加快招聘，各地亦有企業裁員。服務業方面，需求持續疲弱，而製造業活動雖略為好轉，不過繼續處於十分低水平。

最新出爐的6月美國工業生產指數(季調後)按月增長5.4%，創1959年以來最大單月升幅，年率計算降幅收窄至10.8%，連續10個月回落；更重要的是，指數連彈兩個月至97.459，依然比過去5年平均值低逾兩個標準差，即當地工業活動與疫前尚有一段距離。

附【圖】所見，道指目前收復熊市跌浪的大部分失地，惟與工業生產數據表現嚴重脫節，突顯美股壯旺是央行大水漫灌所造成，本輪漲勢有點過頭；何況當地疫情反覆，隨時令初露苗頭的經濟復甦，動力減弱，將不利美股。

花旗美國經濟驚喜指數攀上歷史高位，代表數據持續遠勝預期，卻很大程度是低基數效應所致，而且憧憬疫情今年內結束，明年一切如常，現在看來無疑屬過分樂觀。至於內地經濟數據，同樣出乎意料向好，復甦之路縱非毫無波折，但估計會比美國順暢，A股值博率或勝過美股。

信報投資研究部

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