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今日 17:36 中國財經

瑞信方正任命高層加強證券業務

瑞信今日宣布合資證券公司瑞信方正高層人事任命，以加強合資證券業務實力。

瑞信方正董事會通過任命塗雷為合資公司總經理，現任總經理汪民生將出任合資公司副董事長。另外，邱若扉將擔任瑞信方正投資銀行和資本市場部負責人。三項任命將在短期內正式生效。

瑞信亞太區首席執行官司徒瀚(Helman Sitohang)表示，證券合資業務是該行加強在華業務布局、打造領先理財服務、建立強大本土化投行體系的核心戰略構成。未來會繼續推進在華投資，推動中國本土業務與亞太整體業務布局的深度融合。

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