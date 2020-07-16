瑞信今日宣布合資證券公司瑞信方正高層人事任命，以加強合資證券業務實力。
瑞信方正董事會通過任命塗雷為合資公司總經理，現任總經理汪民生將出任合資公司副董事長。另外，邱若扉將擔任瑞信方正投資銀行和資本市場部負責人。三項任命將在短期內正式生效。
瑞信亞太區首席執行官司徒瀚(Helman Sitohang)表示，證券合資業務是該行加強在華業務布局、打造領先理財服務、建立強大本土化投行體系的核心戰略構成。未來會繼續推進在華投資，推動中國本土業務與亞太整體業務布局的深度融合。
今日 17:36 中國財經
瑞信今日宣布合資證券公司瑞信方正高層人事任命，以加強合資證券業務實力。
瑞信方正董事會通過任命塗雷為合資公司總經理，現任總經理汪民生將出任合資公司副董事長。另外，邱若扉將擔任瑞信方正投資銀行和資本市場部負責人。三項任命將在短期內正式生效。
瑞信亞太區首席執行官司徒瀚(Helman Sitohang)表示，證券合資業務是該行加強在華業務布局、打造領先理財服務、建立強大本土化投行體系的核心戰略構成。未來會繼續推進在華投資，推動中國本土業務與亞太整體業務布局的深度融合。
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