中國財經

中國第二季經濟恢復增長，並勝市場預期，分析人士表示，預計下半年有望延續逐漸復甦態勢，不過，海外疫情的不確定性仍為經濟帶來一定壓力，穩企業、保就業壓力還是比較大，仍需政策上提供支持。

國家統計局公布，今年二季度國內生產總值(GDP)按年增長3.2%，優於市場預期增長2.4%。今年上半年GDP按年下降1.6%。

6月規模以上工業增加值按年增長4.8%，為今年以來最高，符合預期；6月社會消費品零售總額按年下降1.8%，遜於市場預期增長0.5%；上半年固定資產投資按年下跌3.1%，優於市場預期下跌3.3%。

交通銀行金融研究中心表示，數據基本是好於預期，經濟持續在復甦和恢復，政策上，下半年會延續積極的財政政策，貨幣政策應該在穩健的基礎上偏寬鬆去調節，全面降準的可能性會逐漸降低，但不排除有定向降準的操作。在宏觀政策基調下，加上疫情得到控制，預計下半年的經濟延續逐漸復甦的狀態，經濟增長較上半年還會加快。

野村證券中國首席經濟學家陸挺在報告中稱，預期中國經濟下半年會持續復甦，但第三季及第四季經濟按季增長回落至2.5%及1.7%，按年則增長4.3%和4.5%。

摩根資產管理全球市場策略師周奐彤表示，隨着國內的新冠肺炎疫情得到控制和復工復產穩步推進，第二季GDP較第一季明顯反彈，由於經濟活動已大部分恢復正常，預期在未來幾個季度中國經濟數據將保持逐步復甦。

她稱，在政策方面，包括基建投資、財政補貼、減稅降費等措施在內的財政手段仍是政府的主要政策工具。另一方面，人民銀行將維持由數據驅動的政策調整路徑，着眼於定向支持中小企業和實體經濟。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半年經濟穩步復甦為下半年持續恢復打下堅實的基礎，疫情期間催生了很多新產業新業態新模式，將為經濟回升繼續提供有力支撐，而宏觀政策效應將進一步顯現。從這些有利條件看，對下半年經濟持續復甦是有信心的，經濟回升也是有基礎、有潛力、有條件實現的。

她稱，當前境外疫情仍在快速的蔓延擴散，世界經濟經貿重啟舉步維艱，國內的需求恢復目前受到一定的制約，穩企業、保就業壓力還是比較大。