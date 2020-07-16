中國財經 國際財經

外媒引述來自字節跳動投資者的消息報道，TikTok面臨被美國禁止的威脅，其母公司字節跳動已向部分投資者表明，計劃更專注在中國市場的增長，透過拓展新領域及開發新應用程序，大幅擴大其中國業務。

字節跳動旗下TikTok雖面臨愈來愈大的國際壓力，但其中國業務發展理想。消息指出，字節跳動首季的廣告收入逾400億元人民幣。

據了解字節跳動創辦人兼CEO張一鳴想法的知情人士透露，張一鳴現不太可能考慮出售TikTok，他仍決心發展為全球公司，而出售TikTok亦會帶來實際問題，包括外部人士可以訪問字節跳動的電腦代碼及其內容推薦引擎；另張亦不願放棄TikTok的價值，因這是經過長期努力發展出來的業務。

有字節跳動的投資者稱，在幾周前，字節跳動股票在二級市場的估值逾1200億美元(約9360億港元)，遠高於上一輪融資時的750億美元(約5850億港元)。不過，投資者正考慮美國禁令的影響；部分人士計算，其預計在2022年IPO，估值或因禁令而減少30%。

TikTok在美國的日活用戶約5000萬，美國若落實封殺，將嚴重打擊其收入。據測算，TikTok今年有近半數收入來自美國，預計介乎10億至14億美元(約78億至109.2億港元)，高於去年2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)的全球收入。