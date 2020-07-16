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今日 11:33 中國財經

內地續控制稀土礦開採 今年限14萬噸

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中國自然資源部、工業和信息化部下發通知，今年繼續對稀土礦、鎢礦實行開採總量控制。今年度全國稀土礦開採總量控制指標為14萬噸，按年增長6.1%；鎢精礦開採總量控制指標為10.5萬噸。

通知稱，稀土礦開採總量控制指標應集中下達給六家稀土集團下屬礦山企業。

在中美貿易關係緊張之時，稀土備受關注，因美國稀土供應很大程度上依賴中國。美國共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)稍早提出立法議案，通過對礦業開發商以及購買其產品的製造商提供稅費減免來幫助重振美國稀土產業。

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