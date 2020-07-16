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凱利投資(Legg Mason)董事暨投資策略師Jeffrey Schulze表示，中國第二季經濟按年回復正增長，屬於非常強勁的表現。他估計中國出口仍然疲弱，但中國經濟已經變得更加多元化，更以消費為主導。從長期趨勢看，中國A股目前估值仍低於2015年，相信A股仍有上升空間。

他又說，當局從A股2015年大跌中汲取教訓，採取部分措施冷卻市場情緒，例如規範場外交易融資，相信當局都期望讓A股有合理的升勢，通過財富效應，增加人們對未來收入和消費的信心。

對於特朗普表示沒興趣與華磋商第二階段貿協。Schulze表示，對特朗普的說法感到警訝，因為中美在執行首階段貿易協議的過程雖然有摩擦，但中國在開放金融市場，以及增加採購美國農產品上都有進展。他認為，特朗普在秋季大選前都不想打亂經濟復甦，短期中美關係或會稍為改善，但長期而言，中美緊張關係將會更差。

另外，Schulze稱，雖然美股短期會有波動，但相信美股仍正處於長期牛市之中。他提到，首次申領失業救濟金人數是重要指標，以評估美國經濟狀況。他提醒，倘若到8月中旬，首次申領失業救濟金人數仍達90萬至100萬，將預示美國經濟陷入衰退，經濟恢復時間會較預期更長。