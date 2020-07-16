中國財經

中國第二季經濟恢復增長，並勝市場預期。

國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長3.2%，高於市場預期增長2.4%；環比增長11.5%。中國第一季GDP則收縮6.8%。

今年上半年國內生產總值45.66萬億元(人民幣‧下同)，按年下跌1.6%。分產業看，第一產業增加值2.61萬億元，按年增長0.9%；第二產業增加值17.28萬億元，下降1.9%；第三產業增加值25.78萬億元，下降1.6%。

上半年全國規模以上工業增加值按年下跌1.3%，其中，二季度增長4.4%，一季度為下跌8.4%。6月份，規模以上工業增加值按年增長4.8%，增速比5月份加快0.4個百分點，連續3個月增長，符合預期。

上半年全國固定資產投資28.16萬億元，按年下降3.1%，跌幅比首5月收窄3.2個百分點，優於市場預期下跌3.3%。分領域看，基礎設施投資下降2.7%，製造業投資下降11.7%，房地產開發投資則增長1.9%。

上半年社會消費品零售總額17.23萬億元，按年下跌11.4%，其中二季度下跌3.9%，比一季度收窄15.1個百分點。6月份，社會消費品零售總額3.35萬億元，按年下跌1.8%，降幅比5月份收窄1個百分點，遜於市場預期增長0.5%。

全國城鎮新增就業人員564萬人，完成全年目標任務的62.7%。6月份，全國城鎮調查失業率為5.7%，比5月份下降0.2個百分點。

國統局表示，總的來看，上半年中國經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈恢復性增長和穩步復甦態勢，發展韌性和活力進一步彰顯。同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補。

國統局稱，當前全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經濟的巨大衝擊將繼續發展演變，外部風險挑戰明顯增多，國內經濟恢復仍面臨壓力。下一步，扎實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，確保各項決策部署落地生根，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力完成全面建成小康社會目標任務，推動中國經濟行穩致遠。