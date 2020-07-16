內地股市早段跌幅擴大至逾1%。
上證指數現報3317點，跌44點或1.31%，成交2597.32億元(人民幣‧下同)。
深成指現報13524點，跌210點或1.53%，成交3072.46億元。
滬深300指數報4676點，跌68點或1.44%；創業板指數報2768點，跌44點或1.59%。
各板塊普遍向下，化工、房地產股跌逾1%； 鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油、電力股偏軟； 金融股漲1%；水泥股靠穩。
國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長3.2%，勝預期。
今日 10:39 中國財經
內地股市早段跌幅擴大至逾1%。
上證指數現報3317點，跌44點或1.31%，成交2597.32億元(人民幣‧下同)。
深成指現報13524點，跌210點或1.53%，成交3072.46億元。
滬深300指數報4676點，跌68點或1.44%；創業板指數報2768點，跌44點或1.59%。
各板塊普遍向下，化工、房地產股跌逾1%； 鋼鐵、有色金屬、煤炭、石油、電力股偏軟； 金融股漲1%；水泥股靠穩。
國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長3.2%，勝預期。
|下一篇：
|中國上半年商品房銷售額跌5.4%
|上一篇：
|【輪證贏家】25200點牛證危危乎