中國財經 時事脈搏

內地經濟增長近年已不斷減速，今年再遭新冠肺炎打擊，有急切性提振內部需求。觀乎過去，常用的招數是以財富效應催谷消費，並以股市及樓市為兩大支柱輪流上陣。深圳剛於周三出台嚴厲措施遏抑樓價，反映中央堅持「住房不炒」，無意放寬調控。因此，今輪顯然又會由股市擔大旗，把希望寄託於A股「健康牛」。無論是炒樓或炒股撐經濟，恐怕仍擺脫不了尾大不掉的窠臼。

深圳市住建局調整樓市政策，宣布限購升級，規定獲得深圳戶藉後住滿3年並且繳交社保滿36個月，才能置業，較原先容許落戶即可買樓嚴格得多。深圳是全國新一輪樓價升浪的領跑者，內地業界認為新措施反映中央政策沒半點鬆動，預料其他城市將跟隨。

當前不可能以推升樓價來創造財富，現實的經濟難關卻又必須想辦法應付。由於內地經濟首季錄得破紀錄的收縮6.8%，即使各地已全部解封，5月的社會消費品零售總額按年仍跌2.8%，遜於預期。中央除了大舉推動基建投資，亦要力振消費，結果離不開依靠資產市場，對股市取態明顯積極得多。

內地股市向來是政策市，當局放寬兩融限制已是一個清晰訊號，接着還有輿論導向，《中國證券報》日前一篇頭版評論，表明「A股有必要、有條件、有基礎邁向『健康牛』」，無疑是召喚民眾炒股置富的集結號。A股熱火朝天，滬深300指數自6月中發力，不足一個月爆升超過22%，近數天才稍為回吐2.4%。

何以股樓「同人唔同命」？此應有兩個原因。首先，樓市漲價多屬紙上富貴。有研究發現，內地樓市的財富效應本來就並非很強，在2008年後更有向下趨勢，研究人員認為可能是樓價升得太高，民眾用來儲首期或供樓的支出，佔收入的比例愈來愈高，反而壓抑了消費。

更關鍵的是，高樓價惹來蝸居民怨，不利社會穩定。中央近年已為樓市重新定位，國家主席習近平多次強調「房子是用來住的、不是用來炒的」，顯然劃了一條紅線。在新冠疫潮爆發之初，一些地方曾放鬆調控試水溫，很快便被中央糾正，人民銀行也設法堵塞資金違規流向樓市。

按照股樓輪動的往績，拉動消費的重任已落在股市之上，一頭讓股民賺錢的「健康牛」不可或缺。強調牛市要健康，自然是汲取了過去的教訓，但倚仗資產升值的根本思維未變，低估了股市風險。二是「政策牛」只是主觀願望，一旦炒風形成，股民嘗過甜頭後，市場走勢非政府可輕易控制，往往令「健康牛」變「泡沫牛」，最終以泡沫爆破收場，2015年A股股災正是顯例。

內地要推動消費穩經濟，正途是增加民眾的基本收入，提供直達基層的轉移支付扶助弱勢群體等。中央不是不知道，惟未必短期見效，為了急於求成，更傾向借助虛幻的財富效應；若不能盡快建立刺激消費的長效機制，長期被資產市場牽着走，如何善後將是一大難題。