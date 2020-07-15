時事脈搏 中國財經

美國國務卿蓬佩奧表示，美國將對華為的部分員工施加簽證限制。

他宣布的這一舉措是美國禁止華為的最新行動。美國指這家中國技術企業，可以被北京當成對美國人實施間諜活動的後門。

華為一再表示它獨立營運。