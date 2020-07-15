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今日 15:13 中國財經

高盛料未來12個月人民幣滙率升至6.7

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高盛預測，人民幣兌美元滙率未來12個月將大幅升至6.7，主要受益於中國經濟健康發展。

高盛環球外滙、利率及新興市場策略聯席主管Zach Pandl接受外媒採訪時稱，人民幣滙率升值動力主要來自中國國內，中國經濟從新冠疫情中較好地反彈、國內股市上漲、利率上升，以及貿易收支處於近年來較高水平。

不過，他也提到，影響人民幣滙率升值的因素，包括全球疫情的發展，如果病毒在全球範圍內沒有得到真正控制，經濟陷入二次衰退，將成為貨幣預測的主要風險；另一因素是中美關係走勢。

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