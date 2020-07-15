A股早段由升轉跌，上證指數與深成指現跌逾1%。
上證指數現報3375點，跌38點或1.14%，成交2894.12億元(人民幣‧下同)。
深成指現報13800點，跌195點或1.4%，成交4057.87億元。
滬深300指數報4770點，跌36點或0.76%；創業板指數報2829點，跌29點或1.02%。
各板塊普遍向下，有色金屬股跌逾3%；煤炭股跌逾2%；房地產、水泥股跌逾1%；石油、電力、化工、金融、鋼鐵股偏軟；半新股則升漲逾4%。
今日 10:47 中國財經
A股早段由升轉跌，上證指數與深成指現跌逾1%。
上證指數現報3375點，跌38點或1.14%，成交2894.12億元(人民幣‧下同)。
深成指現報13800點，跌195點或1.4%，成交4057.87億元。
滬深300指數報4770點，跌36點或0.76%；創業板指數報2829點，跌29點或1.02%。
各板塊普遍向下，有色金屬股跌逾3%；煤炭股跌逾2%；房地產、水泥股跌逾1%；石油、電力、化工、金融、鋼鐵股偏軟；半新股則升漲逾4%。
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