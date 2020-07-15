中國財經

內地股市開市上升，深成指重返14000點。

上證指數開市報3422點，升7點或0.22%；現報3418點，升3點或0.12%。

深成指開市報14017點，升21點或0.15%；現報14038點，升41點或0.3%。

滬深300指數開市報4821點，升14點或0.31%；創業板指數開市報2866點，升7點或0.26%。

各板塊普遍向好，半新股升逾6%；金融股升逾1%；有色金屬、石油、水泥、鋼鐵、化工、房地產、電力股靠穩；煤炭股偏軟。