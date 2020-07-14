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騰訊擬44億購法國手遊開發商股權

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彭博引述消息人士透露，騰訊(00700)正在考慮對法國遊戲開發公司Voodoo的少數股權發起競購。

據知情人士表示，騰訊考慮斥約5.68億美元(約44.3億港元)收購Voodoo約20%至25%股份。

除騰訊外，還有其他公司有意收購Voodoo股份。知情人士又透露，Voodoo也一直在考慮遊戲開發商Ubisoft
Entertainment和Zynga的收購意向。

Voodoo開發的手遊包括「Roller Splat」和「Snake VS Block」。

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