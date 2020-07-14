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內地媒體引述業界消息報道，銀保監財險部近期向各銀保監局、財險公司、中國保險行業協會和中國保險學會，下發《關於開展財產保險公司差異化監管書面調研的通知》，以加強財險公司差異化監管政策研究，針對不同類型公司提出不同監管要求，引導財險公司探索專業化、精細化發展道路，推動財險業高質量發展。

報道指，有關通知要求各單位加強對財險發展存在問題的分析研究，根據財險公司差異化監管調研提綱，圍繞但不限於公司治理、分支機構設立、高層人員管理、產品、精算、市場行為(車險、非車險、農險及再保)等方面，對財險公司差異化監管提出意見建議，截止期為本月底。

是次調研提綱包括目前財險公司發展的問題及原因；實行差異化監管的必要性；如何將公司分類便於實行不同監管，如按規模、傳統/互聯網、中/外資、綜合/單一險種等；不同監管實踐和經驗；不同監管具體措施的意見建議等。

數據顯示，去年財險公司保費收入合計1.3萬億元(人民幣‧下同)，按年增長10.72%，其中，車險業務保費收入8188億元，增速4.52%；非車險業務中的保證保險、健康險、責任保險、農業保險的保費收入分別為844億、840億元、753億元和672億元，增速分別為30.8%、47.68%、27.51%和17.43%。