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外媒報道，英國電訊(BT)行政總裁Philip Jansen表示，在2030年前，將華為的所有設備從英國電訊基礎設施中移除是不可能，若過快推進移除華為設備，旗下2400萬名用戶的通訊或中斷。

英國電訊的消費者品牌EE在其2G、4G和5G網絡使用了華為的設備，旗下Openreach部門也在其交換機中使用華為開發的技術，提供光纖寬頻。

另外，在2G、3G、4G、5G網絡中使用了華為設備的沃達豐(Vodafone)，公司高層在上周稱，用戶有機會多日都沒訊號，影響時間將取決於更換規模。