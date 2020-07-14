中國財經

中國6月進出口表現勝預期。

中國海關總署公布，以美元計價，6月出口按年增長0.5%，優於市場預期下跌2%；進口按年增長2.7%，亦勝市場預期下跌9%。6月貿易順差464.2億美元。

以人民幣計價，6月出口按年增長4.3%，是連續3個月實現正增長，優於市場預期增長3.5%；進口按年增長6.2%，亦優於預期下跌4.7%。6月貿易順差3289.4億元人民幣。

今年上半年，以美元計，出口按年下降6.2%，進口按年下降7.1%，貿易順差1678億美元。以人民幣計，出口按年下降3%，進口按年下降3.3%，貿易順差1.18萬億元。

中國海關總署新聞發言人李魁文表示，上半年，中國外貿進出口雖下降，但降幅較一季度明顯收窄了3.3個百分點，上半年外貿進出口整體表現好於預期。中國外貿發展韌性足、迴旋餘地大，隨着一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，有信心穩住外貿基本盤，努力實現進出口促穩提質。

他稱，國內疫情防控形勢向好，率先推動企業復工復產，對進出口形成了有力支撐。二季度中國與主要貿易夥伴進出口大多數實現增長，表現最為搶眼的是東盟，得益於該地區整體疫情防控形勢相對較好，且近年來與中國經貿合作持續深入，產業鏈結合更加緊密，雙邊貿易穩步增長。

他指出，中國外貿發展面臨不穩定不確定因素較多，加之中美貿易摩擦影響，下半年出口形勢依然複雜。

上半年中國對美國出口下降8.1%，自美國進口下降1.5%。對東盟進出口2.09萬億元人民幣，增長5.6%；對歐盟進出口1.99萬億元人民幣，下降1.8%。

李魁文表示，中美互為重要交易夥伴，中美經貿合作互利共贏。在疫情面前，中國仍信守承諾，履行協議。上半年，中國自美進口降幅小於中國進口總體降幅。